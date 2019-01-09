Новый порядок расчета стоимости ОСАГО вступил в силу 9 января 2019 года

09.01.19 08:45

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 января. Interfax-Russia.ru - Указание Банка России, которое предполагает расширение тарифного коридора в обязательном автостраховании (ОСАГО) на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам "возраст-стаж" и "бонус-малус", вступило в силу 9 января 2019 года.

Документ был опубликован на сайте регулятора 29 декабря прошлого года.

Как сообщалось ранее, Банк России в середине мая 2018 года объявил о масштабной реформе ОСАГО, которую планируется реализовать в три этапа. Указание станет первой стадией её реализации.

В частности, указание расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз. То есть, например, нижняя граница тарифа при оформлении физическим лицом полиса "автогражданки" для легкового автомобиля будет установлена на уровне 2746 рублей против действующих сейчас 3432 рублей, верхняя - поднимется с 4118 до 4942 рублей

Также указание вводит более гибкую систему коэффициента "возраст-стаж" (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). По итогам проведенных актуарных расчетов для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет уменьшен вдвое - до 0,93.

Документ также предусматривает изменение расчета присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов "бонус-малус", то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Юридическому лицу будет присваиваться единый для всех машин в автопарке КБМ, что существенно упростит проведение конкурсов на заключение договоров ОСАГО.