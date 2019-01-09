Лаос передал России 30 советских танков Т-34

09.01.19 08:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 января. Interfax-Russia.ru - Министерством обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества военному ведомству РФ были переданы 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии, сообщает Минобороны России.

"Техника морским транспортом уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область в город Наро-Фоминск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "до недавнего времени бронетехника стояла на вооружении армии Лаоса". Договоренности о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в январе 2018 года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос.

В конце 2018 года телеканал "Звезда" сообщал, что на вооружении армии Лаоса есть советские танки Т-34-85, которые были выпущены в 1944 году и поступили в Лаос в 1987 году. Как рассказал тогда телеканалу командир бронетанкового батальона Кхампонг Тумманивонг, только в его части насчитывается 31 танк, также они есть и в других батальонах. Причем, как отмечал телеканал, несмотря на жаркий климат, эти танки не переделывались под условия лаосского климата.

"Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тыс. единиц Т-34. Однако, по прошествии более 70 лет, действующих образцов осталось очень мало.