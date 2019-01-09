ПХГ в Калининграде послужит стабильным поставкам газа в регион - Путин

09.01.19 09:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

9 января. Interfax-Russia.ru - Калининградское подземное хранилище газа позволит обеспечить стабильные поставки газа в регион в осенне-зимний период, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Особо следует отметить работу по строительству Калининградского подземного хранилища газа. Это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего, в осенне-зимний период", - заявил В.Путин во вторник в ходе церемонии ввода в эксплуатацию терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы по проекту "Газпрома".

Президент отметил, что Калининградская область полностью автономна и может решать все задачи в сфере энергетики и потребления электроэнергии. "Система готова. Прохождение осенне-зимнего периода об этом самым ярким образом говорит", - добавил В.Путин.

Глава государства рассказал, что на настоящий момент в области введены в действие две электростанции, третья будет готова к вводу в первом квартале 2019 года. По словам президента, еще одна будет введена в 2020 году.

"Таким образом, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности. Это полностью обеспечивает растущие потребности региона", - сказал президент.

Калининградское ПХГ заработало в 2013 году. Оно позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, поддерживать гибкость и надежность поставок "голубого топлива" потребителям Калининградской области. Это первое в России подземное хранилище газа в кавернах каменной соли.

На сегодня в составе комплекса работает 4 подземных резервуара хранения с оперативным резервом 156 млн куб. м газа. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14. В результате ПХГ выйдет на проектную мощность: объем оперативного резерва газа - 800 млн куб. м, производительность - 12 млн куб. м в сутки.