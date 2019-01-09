Более 25 тысяч призывников поступили на военную службу в ходе осеннего призыва в ЮВО

09.01.19 09:35

© РИА Новости. Сергей Ермохин

9 января. Interfax-Russia.ru - Военные комиссариаты Южного военного округа направили в ходе осеннего призыва на военную службу свыше 25 тыс. новобранцев, сообщил журналистам начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО Владимир Цимлянский.

"В том числе в войска (силы) Южного военного округа направлено около 10 тыс. человек. На комплектование войск направлено более 4,5 тыс. граждан, окончивших образовательные организации высшего профессионального образования", - сказал он.

По словам В.Цимлянского, военными комиссариатами республики Крым и города Севастополь в воинские части, дислоцируемые за пределами полуострова, направлено более 2,5 человек, в том числе более половины из них - в войска ЮВО.

"Для прохождения альтернативной гражданской службы направлено около 80 человек", - уточнил он.