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09.01.19 10:46
Около 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Оренбуржье
На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что информация о сходе 18 вагонов товарного поезда N2482 на 1360 км железнодорожной станции Абдулино поступила в 09:03.
На место происшествия выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области под руководством генерал-майора внутренней службы Александра Зенова, а также губернатор Юрий Берг.
"В связи с произошедшим возможна задержка трех пассажирских поездов: N101 Нижневартовск-Пенза, N103 Уфа-Саратов, N57 Иркутск-Кисловодск", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Приволжское СУ СКР на транспорте сообщает о сходе 17 вагонов с рудой, 14 из которых опрокинулись.
По данному факту проводится доследственная проверка.
Пресс-служба СКР России предоставила оперативную видеосъемку, которая свидетельствует, что на месте инцидента обнаружен разлом одного из рельсов.
При этом Куйбышевская железная дорога уточняет, что сход вагонов грузового поезда произошел в 06:33 мск на перегоне "Сарай-Гир - Абдулино".
"Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Причины схода выясняются. На месте происшествия работает комиссия Куйбышевской железной дороги", - говорится в сообщении.
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