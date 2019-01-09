Газпром ввел терминал СПГ в Калининграде с задержкой на год

09.01.19 09:58

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 января. Interfax-Russia.ru - "Газпром" ввел терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области с задержкой на год. Реализация уникального проекта столкнулась со сложностями как в строительстве судна-регазификатора, так и причала для него в неспокойных водах Балтики.

Президент России Владимир Путин во вторник дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала "Маршал Василевский" у берегов Калининградской области. Он призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей.

После команды на запуск объекта газовики отчитались о начале отгрузки газа для его закачки в Калининградское ПХГ и потребителям Калининградской области.

"Мы присутствуем на очень важном событии и для энергетики России, и для всего региона. Это первый подобный проект в энергетике России. Мы понимаем, что доставка газа трубой является более экономически целесообразной и более дешевой, но для Калининградской области это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски. Сводят их к нулю. Без задействования газопроводов через территории сопредельных государств", - заявил В.Путин.

Задача терминала - обезопасить российский анклав от гипотетического риска нарушения транзита газа через Литву. В настоящее время Калининградская область получает природный газ по транзитному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград. Терминал способен, при необходимости, в полном объеме удовлетворить текущие и перспективные (до 3,7 млрд куб. м газа в год) потребности Калининградскойобласти в природном газе. В результате газоснабжение региона, в случае необходимости, может быть полностью автономным на протяжении длительного времени.

Ключевой элемент СПГ-терминала - стационарный морской причал с волноломом - уникальный для мировой практики технический объект. Он расположен в пяти километрах от берега. Причал - установленная на 177 сваях монолитная плита длиной 125,5 метра, выполненная из высокопрочного бетона. На ней размещены специальное оборудование для приема газа и швартовые устройства. Со стороны моря причал защищен мощным С-образным волноломом длинной более 700 метров. Такая конструкция способна выдержать самые сильные штормы в Балтийском море. Глубина моря у терминала достигает 19 метров.

От терминала в Балтийском море до берега в районе поселка Куликово идет морской газопровод. Далее он соединен с Калининградскимподземным хранилищем газа (ПХГ). Строительство терминала вело ЗАО "СтройТрансНефтеГаз". На терминале сооружены причал-волнолом, сливная эстакада, испарительная система и установки обработки испарения газа. Акватория терминала СПГ включена в границы порта Калининград.

В рамках проекта по заказу "Газпрома" в Южной Корее на верфи Hyundai Heavy Industries за $295 млн было построено специальное регазификационное судно. Оно получило имя маршала Советского Союза Александра Василевского, руководившего в годы Великой Отечественной войны штурмом Кенигсберга. Объем хранения СПГ на "Маршале Василевском" составляет не менее 170 тыс. кубометров, максимальная производительность испарителя СПГ - 13,2 млн кубометров газа в сутки. Судно может самостоятельно плавать во льдах толщиной 0,8 м.

Окончательная стоимость контракта на строительство береговых объектов составила почти 42 млрд рублей. Строительство затянулось из-за сложных погодных условий: осенью 2017 года штормы частично разрушили строящийся причал. Ущерб оценили в 2,7 млрд рублей.

Вторая часть объекта - плавучая регазификационная установка - была повреждена на корейской верфи при испытаниях, и ее сдача заказчику сдвинулась на год. При проведении наладочных работ на одном из котлов-регазификаторов производства компании Mitsubishi произошел хлопок газа и разрушение котла. По результатам обследования "Газпром" и Hyundai приняли решение о замене котла.

Калининградское ПХГ позволяет регулировать сезонную неравномерность потребления газа, поддерживать гибкость и надежность поставок "голубого топлива" потребителям Калининградской области. Это первое в России подземное хранилище газа в кавернах каменной соли. На сегодня в составе комплекса работает 4 подземных резервуара хранения с оперативным резервом 156 млн куб. м газа. К 2025 году количество резервуаров планируется увеличить до 14. В результате ПХГ выйдет на проектную мощность: объем оперативного резерва газа - 800 млн куб. м, производительность - 12 млн куб. м в сутки.