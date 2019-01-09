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09.01.19 10:07

Рязань приняла от Тулы эстафету новогодней столицы России

© РИА Новости. Владимир Астапкович
9 января. Interfax-Russia.ru - Более 60 тыс. человек из регионов России и зарубежья посетили Тулу в рамках проекта "Новогодняя столица России", сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Мероприятия проходили с 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

На церемонии закрытия Тула передала эстафету "Снежинка, которая не тает" следующей новогодней столице - городу Рязани.

На главной сцене состоялось огненно-пиротехническое шоу. Продолжился праздник фейерверком и интерактивной сказкой-мюзиклом "Рождественские колокольчики" в исполнении артистов Тульской областной филармонии. В завершение тулякам и гостям города был представлен хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта "Тула - новогодняя столица России".

Тула стала новогодней столицей-2018, приняв эстафету от Ханты-Мансийска.

В рамках проекта в Тульском кремле работали Гостиная Деда Мороза и Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции "Новогодних дел мастер", а также штаб по приему гостей.

На площадках города прошли Шоу-форум "ЗаМОРОZка", Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, Битва Дедов Морозов, презентация истории проекта "Сказка о снежинке, которая не тает".

Также в учреждениях культуры и на улицах города практически ежедневно проходили квесты, мастер-классы, концерты и фестивали. Краеведческое сообщество города подготовило цикл пешеходных экскурсий по центру "Тула Новогодняя: знания и эмоции".

К старту проекта была запущена бонусная межмузейная экскурсионная программа "Тула - мастерская России", реализуемая государственным музеем оружия, Тульским музеем самоваров, мемориальным музеем Демидовых и творческим индустриальным кластером "Октава". Также в городе открылся бесплатный каток, первыми на лед вышли звезды российского фигурного катания Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Аделина Сотникова и другие фигуристы.

31 декабря на главной площади туляки и гости города вместе встретили Новый, 2019 год. Шоу под открытым небом продлилось шесть часов, в музыкальных номерах и постановках приняли участие не только лучшие коллективы города Тулы, но и известные российские артисты.

В последний день 2018 года в Тулу приехал Дед Мороз. Он посетил Тульский кремль, "Октаву", социальные учреждения и встретился с туляками.

К празднику все основные площадки Тулы были украшены в новогодней стилистике. Брендирован был и общественный транспорт. На основных площадках и улицах Тулы работали порядка 400 волонтеров, которые помогли гостям ориентироваться в городе.

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