Третьяковка может предоставить свои экспонаты в региональные музейные центры

09.01.19 10:19

© РИА Новости. А. Соломонов

9 января. Interfax-Russia.ru - Третьяковская галерея планирует организацию длительных экспозиций отечественного изобразительного искусства в культурных образовательно-музейных комплексах, которые создаются в Севастополе, Калининграде и Владивостоке, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.

"Для Владивостока, Калининграда и Севастополя Третьяковская галерея предлагает создание в этих комплексах длительных экспозиций отечественного изобразительного искусства, которые могут меняться раз в несколько лет", - сказала З.Трегулова во вторник на совещании в Калининграде.

Совещание по вопросу создания во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово культурно-образовательных и музейных комплексов провел президент РФ Владимир Путин.

По словам З.Трегуловой, экспозиции могут создаваться с привлечением экспонатов из Третьяковской галереи. "Тем более с учетом того, что в 2022 году мы планируем закрыть на реконструкцию здание, где показываем искусство ХХ века", - сказала гендиректор.

Собрание Третьяковской галереи во Владивостоке может объединяться с собранием Приморской картинной галереи, что привлечет внимание как местных жителей, так и тех, кто приезжает в столицу Приморья, добавила З.Трегулова.