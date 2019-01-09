Парк аттракционов откроется на ВДНХ в 2019 году - Собянин

09.01.19 10:32

© РИА Новости. Алексей Никольский

9 января. Interfax-Russia.ru - Благоустройство и реконструкция ВДНХ продолжатся в 2019 году, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Открываем парк аттракционов. Кроме того, на очереди завершение реставрации известных фонтанов "Каменный цветок" и "Дружба народов", а также нескольких павильонов на Центральной аллее", - рассказал С.Собянин в интервью "Комсомольской правде", опубликованном в среду.

По словам мэра, кропотливая работа последних лет на территории выставки начинает давать свой эффект.

"Скорость работ была максимальной в силу того, что ВДНХ уже сейчас посещает более 20 млн человек в год", - добавил он.