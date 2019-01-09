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09.01.19 10:53
Бывший вице-мэр города в ХМАО стал фигурантом уголовного дела о поддельном дипломе
Фигурантом дела стал уже бывший заместитель главы города - начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.
Начальник управления при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, полученный им якобы в 1989 году.
Вместе с тем, как показала проверка, в указанном университете он никогда не учился, и диплом ему там не выдавался.
Прокуратура направила в суд ходатайство о признании дипломов двух вузов недействительными и потребовала от городских властей расторгнуть с ним трудовой контракт. Иск был полностью удовлетворен.
Кроме того, в отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.
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