Бывший вице-мэр города в ХМАО стал фигурантом уголовного дела о поддельном дипломе

09.01.19 10:53

© РИА Новости. Владимир Федоренко

9 января. Interfax-Russia.ru - Полиция города Пыть-Ях (ХМАО-Югра) возбудила уголовное дело по факту использования чиновником подложного документа об образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры округа в среду.

Фигурантом дела стал уже бывший заместитель главы города - начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Начальник управления при получении второго высшего образования в Дагестанском государственном техническом университете предъявил диплом о высшем образовании Северо-Осетинского государственного университета, полученный им якобы в 1989 году.

Вместе с тем, как показала проверка, в указанном университете он никогда не учился, и диплом ему там не выдавался.

Прокуратура направила в суд ходатайство о признании дипломов двух вузов недействительными и потребовала от городских властей расторгнуть с ним трудовой контракт. Иск был полностью удовлетворен.

Кроме того, в отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ за использование заведомо подложного документа.