Госдума почтила память погибших в Магнитогорске

09.01.19 11:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

9 января. Interfax-Russia.ru - Госдума почтила минутой молчания память погибших при взрыве дома в Магнитогорске.

"31 декабря в городе Магнитогорске произошла страшная трагедия, в результате взрыва газа в многокавартирном доме обрушился подъезд, погибло 39 магнитогорцев, в том числе шесть детей", - сказал депутат от Челябинской области Виталий Бахметьев на заседании Госдумы в среду.

Он предложил почтить их память минутой молчания. Председательствующий на заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал это предложение.

Утром 31 декабря в Магнитогорске - втором по величине городе Челябинской области - в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Вечером 3 января МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.