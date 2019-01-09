Проверка началась в связи с видео о поездке полицейских из Ингушетии в Чечню

09.01.19 11:24

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 января. Interfax-Russia.ru - Главное управление МВД России по СКФО организовало проверку в связи с появлением в Интернете видеозаписи, на которой прикомандированные в Ингушетии полицейские рассказывают о поездке в Чечню за новогодними подарками, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главка.

"Сотрудники полиции, находящиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, в ходе очередного планового выезда прибыли в населенный пункт Ханкала Чеченской Республики для получения продовольственного пайка согласно нормам. В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в дополнение к набору полицейским выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек.

"Один из сотрудников снял по этому поводу видео, которое впоследствии появилось в сети Интернет. По данному факту проводится служебная проверка", - сказал представитель ведомства.

Во вторник в соцсетях появился видеоролик, в котором полицейский рассказывает о поездке из Ингушетии в Чечню за новогодним подарком от МВД.

"Отправили нас, вот этих мужчин, из Ингушетии в Ханкалу за новогодними подарками для отряда из 52 человек. На двух машинах, 130 километров. Вот вторая машина "Урал" стоит. Получили новогодние подарки на 52 человека. 130 километров два транспорта поехало и пять человек личного состава - в броне, в касках, с автоматами, четыре "рожка" и ПМ", - говорит герой видеоролика, показывая на ящик с мандаринами.