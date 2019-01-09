Особая экономическая зона будет создана в Воронежской области

09.01.19 12:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр" на территории Новоусманского района Воронежской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что правительство Воронежской области обязуется завершить строительство инфраструктуры новой ОЭЗ до 2023 года.

На территории зоны планируется развитие металлургического производства (в том числе для нужд авиастроения), химической промышленности, промышленности строительных материалов, производства оборудования для пищевой промышленности, энергетического машиностроения, электрохимической и кабельной промышленности, нефтегазового машиностроения, станкоинструментальной промышленности, а также производства судостроительного оборудования (в части судового комплектующего оборудования), радиоэлектронной промышленности, фармацевтической и медицинской промышленности, гражданского авиастроения, двигателестроения.

В настоящее время от шести компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" - получены подтверждения о намерениях реализовать на ее территории инвестиционные проекты с объемом финансирования более 3,5 млрд рублей.

Планируется, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" составит более 9 млрд рублей. Будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест. Объем годовой выручки от продажи товаров, работ, услуг превысит 75 млрд рублей.

Как сообщалось, в августе 2018 года президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании в регионе новой особой экономической зоны.

Также сообщалось, что "Росатом" и концерн "Созвездие" рассматривают возможности размещения своих производств гражданской продукции на территории создаваемой ОЭЗ.