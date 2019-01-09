В Архангельской области 11 человек погибли на пожарах за праздники

09.01.19 12:17

© РИА Новости. Илья Питалев

9 января. Interfax-Russia.ru - В Архангельской области за новогодние праздники 11 человек погибли на пожарах, сообщает пресс-служба регионального МЧС в среду.

"С 1 по 8 января 2019 года на территории Архангельской области зарегистрирован 31 пожар. По сравнению за аналогичный период прошлого года это на один пожар меньше, но на них погибли 11 человек", - говорится в сообщении.

Так, 1 января в Исакогорском округе Архангельска в огне погибли четыре человека, в том числе 11-месячный ребенок. В деревне Маурино 3 января при пожаре в частном доме погибли двое мужчин-братьев, инвалиды по слуху. Также двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Коноше 6 января.

Кроме того, как сообщает пресс-служба регионального СКР, возбуждено пять уголовных дел по фактам убийств, совершенных в Октябрьском округе Архангельска, в Северодвинске, Няндомском и Устьянском районах.

По данным ведомства, все убийства были совершены после употребления спиртных напитков в результате бытовых конфликтов. Все подозреваемые задержаны. Самым резонансным стало убийство 35-летней женщины 4 января на улице Логинова в областном центре, когда 51-летний подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

Как сообщалось, по факту пожара с четырьмя погибшими в Архангельске 1 января возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Во время пожара в квартире в деревянном доме на улице Кочуринской погибли трое взрослых и ребенок. Предварительно, возгорание возникло при неосторожном обращении с огнём во время курения, отмечала пресс-служба СКР Поморья.