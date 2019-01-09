В Вашингтоне по-прежнему доминируют недружественные проявления в отношении РФ

09.01.19 12:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

9 января. Interfax-Russia.ru - Недружественные проявления со стороны Вашингтона по-прежнему доминируют по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе", - сказал Д.Песков журналистам.

"Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет в том, что такие недружественные проявления по-прежнему доминируют, к нашему сожалению", - добавил он.