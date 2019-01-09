Молодой житель Башкирии умер в аэропорту "Внуково"

09.01.19 12:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 января. Interfax-Russia.ru - Следователи начали проверку по факту смерти жителя Башкортостана в туалете столичного аэропорта "Внуково", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту смерти 33-летнего мужчины начата доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным следствия, утром в среду в международном аэропорту "Внуково", в зоне, предназначенной для посадки пассажиров в самолет, в туалетной кабинке около выхода на посадку №11 обнаружено тело 33-летнего уроженца Башкортостана.

При себе мужчина имел авиабилет на рейс №363 Москва - Уфа и паспорт на его имя, отметили в СК.

"При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что данный гражданин зашел в туалетную кабинку в 00.20 минут и более из нее не выходил. После принудительного вскрытия туалетной кабинки в 07:40 медицинской службой констатирован факт смерти данного гражданина", - сказали в пресс-службе.