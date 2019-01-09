Росавиация субсидирует рейсы из Красноярска в 17 городов Урала, Сибири и Д.Востока в 2019 года

09.01.19 13:07

© РИА Новости. Максим Блинов

9 января. Interfax-Russia.ru - Субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки из Красноярска в 17 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока в 2019 году будут выделены 9 российским авиакомпаниям, сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Так, авиакомпания "Ангара" запускает субсидируемые рейсы в Читу (104 парных рейса в год), Улан-Удэ (Бурятия, 44 рейса), Мирный и Полярный (оба - Якутия, 120 и 69 рейсов соответственно). Полеты будут осуществляться на Ан-148 (75 кресел).

Авиакомпания "РусЛайн" будет летать из Красноярска в Новый Уренгой, Ноябрьск (оба - Ямало-Ненецкий автономный округ, по 102 авиарейса в год в каждый город), Нижневартовск и Белоярский (оба - Ханты-Мансийский округ, 153 и 102 рейса соответственно). Авиарейсы будут выполняться на Sukhoi SuperJet 100/200 (50 кресел).

"КрасАвиа" (Красноярск) открыла маршруты в Кызыл (Тува, 150 авиарейсов в год, L-410, 19 мест) и Абакан (Хакасия, 103 рейса, Ан-24/26, 48 мест). При этом маршрут в Абакан запущен на условиях софинансирования из бюджетов Красноярского края и Хакасии - по 31% от общего объема субсидий от каждого региона.

NordStar (Красноярск) в 2019 году запускает субсидируемые авиарейсы из Красноярска в Омск (104 рейса) и Сургут (Тюменская область, 364 рейса). Полеты будут осуществляться на ATR-42 (46 мест).

Авиакомпания "Якутия" начнет летать в Нерюнгри (Якутия, 87 рейсов в год), "Сибирь" - в Томск (90 рейсов), ЮТэйр - в Усть-Кут (Иркутская область, 44 рейса), "ЮВТ Аэро" - в Челябинск (104 рейса) и "СиЛА" - в Горно-Алтайск (364 рейса).

Маршруты в Челябинск и Омск запущены на условиях софинансирования из бюджетов Омской и Челябинской областей (по 61% от общего объема субсидий).