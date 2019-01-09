Порядка 15 авиамаршрутов из Екатеринбурга вошли в список субсидируемых в 2019 году

09.01.19 13:26

© РИА Новости. Илья Питалев

9 января. Interfax-Russia.ru - Росавиация утвердила список авиамаршрутов между регионами страны, субсидируемых в 2019 году в рамках постановления правительства N1242, в него вошли 15 направлений из Екатеринбурга, следует из информации, опубликованной на сайте Росавиации.

Так, в текущем году из федерального бюджета будут субсидироваться рейсы, выполняемые авиакомпанией "Руслайн" из Екатеринбурга в Белоярский, Горно-Алтайск, Надым, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сыктывкар, Томск.

Кроме того, рейсы "Руслайна" из Екатеринбурга в Калугу на 61% будут софинансироваться из бюджета Калужской области, в Липецк - Липецкой области, в Саранск - из бюджета республики Мордовия. Полеты по всем этим направлениям будут выполняться на самолетах CRJ-100/200.

В список субсидируемых также вошли направления из Екатеринбурга в Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Полеты будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр" на ATR-72, рейсы на 61% софинансируются из бюджета ХМАО.

Помимо этого, авиакомпания "Ямал" будет выполнять субсидируемые из федерального бюджета рейсы из Екатеринбурга в Нягань (на CRJ-200), авиакомпания "Нордстар" - из Екатеринбурга в Омск (на ATR-42, рейсы софинансируются из бюджета Омской области).

Как сообщалось, всего в список субсидируемых маршрутов между регионами страны в рамках постановления правительства N1242 вошли 197 направлений.

В настоящее время в РФ действуют четыре программы поддержки внутренних авиаперевозок - на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, которые утверждены одним постановлением, а также межрегиональных рейсов. Согласно бюджету 2019-2021 гг., авиакомпании, участвующие в программе субсидирования межрегиональных перевозок, получат за трехлетний период 25 млрд руб., в том числе в 2019 году - 7,85 млрд руб.