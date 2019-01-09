Холода до минус 32 прогнозируют в ряде регионов Приволжского федерального округа

09.01.19 13:38

© РИА Новости. Яков Андреев

9 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели и синоптики предупреждают жителей ряда регионов Приволжского федерального округа о сильных морозах на первой рабочей неделе.

На сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщается, что в ночь на четверг в регионе ожидается минимальная температура воздуха до минус 30-32 градусов.

Значительное понижение температуры прогнозируется и в Татарстане. По данным республиканского Гидрометцентра, 10 января в республике температура воздуха опустится до минус 25-28 градусов.

По данным Саратовского Гидрометцентра, 10-11 января в регионе также ожидается аномально холодная погода. В ночные и утренние часы температура воздуха будет опускаться до 27 мороза.

Пермский гидрометцентр сообщает, что в ночь на четверг на севере в крае будет минус 29 градусов.

В Самарской области в ближайшие сутки похолодает до 28 градусов мороза, прогноз опубликован Приволжским УГМС. По данным синоптиков, аномальные холода продержатся в регионе до 11 января.