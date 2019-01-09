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09.01.19 13:38
Холода до минус 32 прогнозируют в ряде регионов Приволжского федерального округа
На сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщается, что в ночь на четверг в регионе ожидается минимальная температура воздуха до минус 30-32 градусов.
Значительное понижение температуры прогнозируется и в Татарстане. По данным республиканского Гидрометцентра, 10 января в республике температура воздуха опустится до минус 25-28 градусов.
По данным Саратовского Гидрометцентра, 10-11 января в регионе также ожидается аномально холодная погода. В ночные и утренние часы температура воздуха будет опускаться до 27 мороза.
Пермский гидрометцентр сообщает, что в ночь на четверг на севере в крае будет минус 29 градусов.
В Самарской области в ближайшие сутки похолодает до 28 градусов мороза, прогноз опубликован Приволжским УГМС. По данным синоптиков, аномальные холода продержатся в регионе до 11 января.
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