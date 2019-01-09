Костромская область обновила весь автопарк "скорой помощи" - губернатор

09.01.19 13:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 января. Interfax-Russia.ru - В Костромской области не осталось автомобилей скорой медицинской помощи старше пяти лет, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Сергей Ситников после проверки партии новых автомобилей, приобретенных на средства федерального бюджета.

"Для региона поступление автомобилей ("скорой помощи" - ИФ) имеет огромное значение. Сейчас в регион прибыло 36 машин скорой медицинской помощи, из федерального бюджета на их приобретение было привлечено 86 млн рублей. С появлением новой партии транспорта в регионе проблема обновления парка будет полностью решена и ни одного автомобиля скорой помощи старше пяти лет не будет", - сказал С.Ситников.

За последние три года в Костромской области на средства регионального и федерального бюджетов были приобретены 73 автомобиля "неотложки", а также санитарная техника высокой проходимости.