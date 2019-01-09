Возможность обмена Уилана на Бутину отказались комментировать в Кремле

09.01.19 15:12

© РИА Новости. Сергей Пятаков

9 января. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывания о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана подозреваемых в шпионаже.

"Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Касаясь непосредственно дела о шпионаже, по которому арестован имеющий гражданство нескольких стран П.Уилан, пресс-секретарь президента РФ отметил: "О причинах ничего тоже не могу сказать. Были заявления наших специальных служб, где причина, собственно, была изложена. Были также заявления Министерства иностранных дел. Пока к этому мне добавить больше нечего".