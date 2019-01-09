Шквалистый ветер ожидается в Севастополе

09.01.19 13:57

© РИА Новости. Алексей Даничев

9 января. Interfax-Russia.ru - Спасатели предупреждают о штормовом ветре в Севастополе в середине текущей недели и просят жителей города и туристов быть осторожными, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС России.

"По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 и 10 января ожидается усиление ветра. В ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, а также плавать в море", - говорится в пресс-релизе.

Так, в среду в городе будет дуть юго-западный ветер скоростью до 17 метров в секунду, в четверг ночью - юго-западный, днем - западный ветер до 22 м/с.