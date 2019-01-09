Сход лавин прогнозируют в горах Адыгеи на ближайшие три дня

09.01.19 14:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 января. Interfax-Russia.ru - Главное управление МЧС по Адыгее распространило экстренное предупреждение об угрозе схода лавин в горах республики.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" в период с 18:00 9 января до 18:00 12 января в горах республики выше 1500 м лавиноопасно", - сообщает ведомство.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением в горных и предгорных районах автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередачи, отмечает чрезвычайное ведомство.