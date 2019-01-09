Почти 10 тысяч жителей чеченского Грозного остаются без электричества

09.01.19 14:19

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

9 января. Interfax-Russia.ru - Около 10 тыс. жителей Чечни остаются без электричества из-за отключения трансформатора на подстанции "Северная", сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"В 12:36 мск на подстанции "Северная" отключился трансформатор Т-1. Без электроснабжения оставалось около 29 тыс. человек в городе Грозном. В 13:09 мск от трансформатора Т-2 подано напряжение части потребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подачи напряжения от второго трансформатора без электричества остается 9,9 тыс. человек. Ведутся аварийно-восстановительные работы.