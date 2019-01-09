Новый пограничный пост появился в Ростовской области на границе с Украиной

09.01.19 14:31

© РИА Новости. Григорий Сысоев

9 января. Interfax-Russia.ru - Новый пограничный наряд выставили на российско-украинской границе в районе хутора Гусев Чертковского района Ростовской области, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону.

"Мера позволит своевременно выявить и пресечь попытки контрабанды и незаконного пересечения границы гражданами, в первую очередь, из числа криминальных структур, укрывающихся от уголовного преследования", - пояснили в пресс-службе.

Пограничники отмечают, что новый пост не создаст неудобств местным жителям. Пропуск жителей Чертковского района будет свободным, по документам, удостоверяющим личность.

"Граждане, проживающие в приграничных районах Ростовской области, должны всегда иметь при себе документы и по требованию сотрудников пограничного управления их предъявить", - говорится в сообщении.