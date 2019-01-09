Вице-губернатором Курганской области стал советник гендиректора "Сибура"

09.01.19 14:46

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 января. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатором Курганской области в среду назначен Владислав Кузнецов, до этого занимавший пост советника генерального директора ООО "СИБУР" в Москве, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облправительства.

"Вице-губернатор будет исполнять, в том числе, часть обязанностей губернатора в его отсутствие", - сказал собеседник агентства.

В.Кузнецов в разное время работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкирии и Твери.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года назначил Вадима Шумкова временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. С 5 октября распоряжением В.Шумкова члены правительства стали временно исполняющими обязанности. Кадровые назначения идут до настоящего времени.