В любое время: МИД РФ сообщил о готовности обсудить с США ДРСМД
  
Ушли под лед: в Хабаровском крае ищут 4 мужчин, пропавших на рыбалке
   
Вышли из положения: Киев вводит новые санкции против Москвы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
09.01.19 14:46

Вице-губернатором Курганской области стал советник гендиректора "Сибура"

© РИА Новости. Алексей Куденко
9 января. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатором Курганской области в среду назначен Владислав Кузнецов, до этого занимавший пост советника генерального директора ООО "СИБУР" в Москве, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе облправительства.

"Вице-губернатор будет исполнять, в том числе, часть обязанностей губернатора в его отсутствие", - сказал собеседник агентства.

В.Кузнецов в разное время работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкирии и Твери.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года назначил Вадима Шумкова временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. С 5 октября распоряжением В.Шумкова члены правительства стали временно исполняющими обязанности. Кадровые назначения идут до настоящего времени.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.01.19 12:26
Потепление ожидается в Москве на старый Новый год
.
  09.01.19 11:53
Посольство Ирландии в России запросило консульский доступ к Уилану
.
  09.01.19 10:32
Парк аттракционов откроется на ВДНХ в 2019 году - Собянин
.
  09.01.19 10:19
Третьяковка может предоставить свои экспонаты в региональные музейные центры
.
  09.01.19 08:29
Штраф за неоплату парковки в Москве повышается до 5 тысяч рублей
.
  08.01.19 10:11
Представители США посетили Уилана, остальные страны, чьим гражданством он обладает, попросили разрешить посещение
.
  07.01.19 11:47
Более 1,2 тыс. квартир получили москвичи в достроенных проблемных домах в 2018 году
.
  06.01.19 12:30
Московское метро в рождественскую ночь будет работать на час дольше
.
  05.01.19 15:19
Правительство РФ выделило деньги на реконструкцию библиотек, театров и музеев в восьми регионах
.
  04.01.19 10:58
Правительство РФ согласовало переезд ряда федеральных органов власти в здание на территории "Москва-Сити"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket