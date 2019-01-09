Рейс "Дубай-Самара" совершил аварийную посадку в аэропорту "Курумоч" из-за обледенения закрылок

09.01.19 14:57

© РИА Новости. Павел Герасимов

9 января. Interfax-Russia.ru - Боинг авиакомпании "Флай Дубай", следовавший по маршруту "Дубай-Самара" совершил аварийную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" из-за обледенения закрылок, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"Рейс N903 сообщением "Дубай -Самара" совершил аварийную посадку в аэропорту "Курумоч." По системе оповещения прошла информация, что у Боинга проблемы закрылок. Они не открывались из-за обледенения на них", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, "на борту было 170 пассажиров и семь человек экипажа".

"Самолет сел нормально, в штатном режиме, но из-за того, что закрылки не открывались, посадка считается аварийной", - отметил собеседник агентства.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта "Курумоч", рейс авиакомпании "Флай Дубай" следовавший из Дубая в Самару приземлился в Самаре в 14:22 с незначительной задержкой.