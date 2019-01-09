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09.01.19 15:28
Судно с захваченными у берегов Бенина российскими моряками направилось в Нигерию
"Как стало известно, похищенные моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. После нападения по указанию судовладельца - компании Mediterranean Shipping Company - контейнеровоз последовал на рейд порта Лагос", - говорится в сообщении.
Порт Лагос расположен на юго-западе Нигерии. По данным профсоюза, захватчики до сих пор не выдвинули никаких требований; в среду представители работодателя проведут встречу с родственниками похищенных членов экипажа.
Российский профсоюз моряков держит ситуацию на контроле. В пресс-службе подчеркивают, что Сводная конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) обязывают работодателей платить зарплату морякам, находящимся в пиратском плену.
Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шестерых членов экипажа, включая капитана. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.
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