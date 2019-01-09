Судно с захваченными у берегов Бенина российскими моряками направилось в Нигерию

09.01.19 15:28

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 января. Interfax-Russia.ru - Контейнеровоз MSC Mandy с захваченными российскими моряками направился из Бенина к берегам Нигерии, сообщила пресс-служба Российского профсоюза моряков в среду.

"Как стало известно, похищенные моряки из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. Среди тех, кто остался на судне, пострадавших нет. После нападения по указанию судовладельца - компании Mediterranean Shipping Company - контейнеровоз последовал на рейд порта Лагос", - говорится в сообщении.

Порт Лагос расположен на юго-западе Нигерии. По данным профсоюза, захватчики до сих пор не выдвинули никаких требований; в среду представители работодателя проведут встречу с родственниками похищенных членов экипажа.

Российский профсоюз моряков держит ситуацию на контроле. В пресс-службе подчеркивают, что Сводная конвенция о труде в морском судоходстве (КТМС) обязывают работодателей платить зарплату морякам, находящимся в пиратском плену.

Ранее сообщалось, что пираты атаковали грузовое судно у берегов Бенина в ночь на 2 января и захватили шестерых членов экипажа, включая капитана. По данным российского посольства, все захваченные моряки являются гражданами России.