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09.01.19 15:39
Снег в Петербурге и Ленобласти продлится до конца рабочей недели
В Санкт-Петербурге днем небольшой снег, в четверг умеренный снег. Температура воздуха в течение суток минус 3-5 градусов. В пятницу ночью без осадков, похолодание до минус 6-8 градусов. Днем мокрый снег. Температура воздуха повысится до нуля.
На территории Ленинградской области в течение предстоящих суток продолжит идти снег, температура воздуха минус 3-8 градусов. Атмосферное давление будет расти. В ночь на пятницу осадки прекратятся, морозы усилятся до минус 5-10 градусов, в южных районах до минус 15 градусов.
Днем в пятницу погоду начнет определять обширный циклон, смещающийся через Баренцево море и Скандинавию на восток. С приближением циклона ожидается усиление юго-западного ветра до 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Снег, в отдельных районах сильный, метель, в конце дня мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение дня повысится до нуля. Атмосферное давление будет падать.
На дорогах в течение всего периода сохранится сложная обстановка.
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