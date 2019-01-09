Снег в Петербурге и Ленобласти продлится до конца рабочей недели

09.01.19 15:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

9 января. Interfax-Russia.ru - Снег продлится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до конца короткой рабочей недели, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в среду.

В Санкт-Петербурге днем небольшой снег, в четверг умеренный снег. Температура воздуха в течение суток минус 3-5 градусов. В пятницу ночью без осадков, похолодание до минус 6-8 градусов. Днем мокрый снег. Температура воздуха повысится до нуля.

На территории Ленинградской области в течение предстоящих суток продолжит идти снег, температура воздуха минус 3-8 градусов. Атмосферное давление будет расти. В ночь на пятницу осадки прекратятся, морозы усилятся до минус 5-10 градусов, в южных районах до минус 15 градусов.

Днем в пятницу погоду начнет определять обширный циклон, смещающийся через Баренцево море и Скандинавию на восток. С приближением циклона ожидается усиление юго-западного ветра до 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Снег, в отдельных районах сильный, метель, в конце дня мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение дня повысится до нуля. Атмосферное давление будет падать.

На дорогах в течение всего периода сохранится сложная обстановка.