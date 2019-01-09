Более 140 млн рублей выделено из резервного фонда на приобретение жилья пострадавшим в Магнитогорске

09.01.19 16:21

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что из Резервного фонда правительства на приобретение жилья пострадавшим в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске будет выделено 147 млн рублей.

"Нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой, это прежде всего жители двух подъездов - подъездов номер семь и номер восемь, это 101 семья, им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. Для этих целей из Резервного фонда правительства направлено будет области в общей сложности 147 млн рублей", - сказал Д.Медведев на совещании с участием вице-премьера Виталия Мутко, замглавы Минстроя Дмитрия Волкова и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

По словам премьера, он подписал соответствующие документы - постановление и два распоряжения правительства.

Д.Медведев поручил В.Мутко взять под личный контроль доведение средств в максимально быстрые сроки до получателей.

"Чтобы деньги были в максимально короткой перспективе доведены. Имею в виду, что документ подписан, чтобы просто не было каких-то проблем или "пробок", которые иногда возникают в финансовой системе. Проследите за этим лично", - сказал премьер.

Кроме того, Д.Медведев заметил, что в случае возникновения каких-то проблем в области, связанных с помощью пострадавшим, он готов подключиться. "Если потребуется, выходите на меня и будем обсуждать и другие вопросы", - сказал он, обращаясь к губернатору Челябинской области.

Премьер подчеркнул: "Все эти ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь. Это мы прекрасно понимаем. Так что смотрите, проявите там какие-то свои возможности, соответственно, проинформируйте нас и тогда будем принимать решение".

Касаясь приобретения квартир пострадавшим, Д.Медведев обратил внимание, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утерянного жилья, пояснив, что выплаты рассчитываются из определенных нормативов. "Очевидно, что эти средства нужно распределить как можно быстрее", - подчеркнул премьер.

Д.Медведев вновь выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии и пожелал выздоровления пострадавшим.

Б.Дубровский в свою очередь заметил, что 147 млн рублей - это достаточная сумма для обеспечения граждан, потерявших свои квартиры, жильем. "У нас практика будет через единовременную денежную выплату, то есть мы предоставим гражданам возможность выбрать жилье и будем оплачивать эту стоимость продавцу. Это может быть "вторичка", новые квартиры, но это максимально быстро позволит решить вопрос", - сказал он.

Губернатор рассказал, что многие пострадавшие воспользовались съемными квартирами, за трехмесячную аренду которых средства выделит регион.