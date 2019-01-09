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09.01.19 16:35
Закон о миллионных штрафах за "фейковые новости" одобрен комитетом Думы по безопасности
Комитет является соисполнителем по данному законопроекту и рекомендовал его на своем заседании в среду принять в первом чтении.
Группа парламентариев внесла в декабре 2018 года в Госдуму пакет законопроектов о штрафах до одного миллиона рублей за распространение в СМИ и интернете под видом правдивых сообщений заведомо недостоверной информации, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.
За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вносится норма, согласно которой, в случае обнаружения в сети подобной недостоверной общественно значимой информации генпрокурор РФ или его заместители вправе требовать ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.
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