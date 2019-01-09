Мэр Саратова, его замы и главы районов города временно пересядут со служебного транспорта на маршрутки

09.01.19 17:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 января. Interfax-Russia.ru - Чиновники Саратова с четверга будут ездить на работу и обратно на общественном транспорте по предложению главы города Михаила Исаева, сообщается на сайте городской администрации в среду.

В частности, М.Исаев настоятельно рекомендовал пересесть на маршрутки главам районных администраций, своим заместителям и руководителям профильных структурных подразделений, "чтобы иметь представление о том, как саратовцы едут в "часы пик".

"Вы все должны четко понимать, какая ситуация складывается в городе с уборкой снега, особенно по вашему направлению. Лучший способ - самим на работу и с работы ехать на общественном транспорте", - цитирует главу города его пресс-служба.

В свою очередь местные жители на форумах местных СМИ подвергли главу Саратова жесткой критике за нечищеные с прошлого года дороги и мусорные контейнеры областного центра, а также ежедневные девяти-и-десятибалльные пробки на дорогах, а его предложение пересадить чиновников на маршрутки сочли "пиаром".

В 2010 году после затяжных снегопадов и скандала с уборкой города своей должности лишился мэр Саратова Вячеслав Сомов.