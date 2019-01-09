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09.01.19 17:28
Завод цинкования горит под Оренбургом, персонал эвакуирован, пострадавших нет
Сигнал о возгорании на территории Оренбургского завода промышленного цинкования по ул. Заводская в селе Покровское Новосергиевского района поступил в 17:30, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.
Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу.
"По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение производственного помещения (цех горячего цинкования). Пожару присвоен второй повышенный номер сложности", - говорится в сообщении.
"По оперативной информации погибших, пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что пожар тушат в одном из цехов предприятия, весь персонал эвакуирован, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется, первоначально сообщалось о почти 3 тыс. кв м.
По данным сайта областного правительства, предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тыс. тонн в год.
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