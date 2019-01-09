Завод цинкования горит под Оренбургом, персонал эвакуирован, пострадавших нет

09.01.19 17:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 января. Interfax-Russia.ru - Под Оренбургом горит завод цинкования, весь персонал эвакуирован, погибших и пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.

Сигнал о возгорании на территории Оренбургского завода промышленного цинкования по ул. Заводская в селе Покровское Новосергиевского района поступил в 17:30, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место по повышенному рангу.

"По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение производственного помещения (цех горячего цинкования). Пожару присвоен второй повышенный номер сложности", - говорится в сообщении.

"По оперативной информации погибших, пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что пожар тушат в одном из цехов предприятия, весь персонал эвакуирован, пострадавших нет. Площадь пожара уточняется, первоначально сообщалось о почти 3 тыс. кв м.

По данным сайта областного правительства, предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тыс. тонн в год.