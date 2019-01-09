"ИрАэро" с 18 января начнет летать из Иркутска в Нерюнгри и Удачный

09.01.19 17:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ИрАэро" с 18 января начнет выполнять субсидированные рейсы из Иркутска в аэропорты якутских городов Нерюнгри и Удачный, говорится в сообщении перевозчика.

В настоящее время из Иркутска в Нерюнгри один раз в неделю летает авиакомпания "Якутия", прямых рейсов между Иркутском и Удачным нет.

"ИрАэро" будет совершать перелеты по одному разу в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100, расписание полетов составлено до конца марта.

Вместе с тем, по данным Росавиации, указанные рейсы включены в программу субсидирования на 2019 год.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, в ее парке три Boeing-777-200, девять SSJ-100, а также канадские CRJ-200 и российские Ан-24 и Ан-26.