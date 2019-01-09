Дмитрий Черняев возглавил министерство ЖКХ Крыма

09.01.19 18:11

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

9 января. Interfax-Russia.ru - Новым министром жилищно-коммунального хозяйства республики Крым назначен Дмитрий Черняев, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Это специалист, который проработал в сфере ЖКХ в других городах России. По всем организациям о нем только положительные характеристики. Внутри министерства никаких резких кадровых перестановок не будет. Знаю, что в ведомстве работает очень системное среднее звено, и большинство руководителей понимает, что необходимо делать", - написал руководитель крымского правительства на своей странице в "Фейсбук" в среду.

Как сообщалось, С.Аксенов в декабре 2018 года принял отставку министра ЖКХ региона Виталия Глотова, проработавшего на этой должности чуть больше полугода.