Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 5 км

10.01.19 03:07

© РИА Новости. Евгений Нескромный

10 января. Interfax-Russia.ru - На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошёл пепловый выброс, сообщает главное управление МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Утром 10 января на вулкане Шивелуч зафиксировали пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. м над уровнем моря. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано, отмечает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.