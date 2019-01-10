Столб пепла высотой 2 км поднялся над вулканом Эбеко

10.01.19 03:08

© РИА Новости. Евгений Нескромный

10 января. Interfax-Russia.ru - Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в четверг утром выбросил столб пепла высотой до 2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

"Пепловый шлейф протянулся на 5 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.