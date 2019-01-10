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10.01.19 03:10
Энергетики на Камчатке заменили опоры ЛЭП, снесенные лавиной
"Сошедшая 28 декабря лавина снесла две опоры ЛЭП, вызвав прекращение подачи электроэнергии. На месте ведутся работы по устранению аварии: подвезены материалы, установлен фундамент под опоры. Одна из них уже восстановлена, ведутся работы по установке второй", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, монтаж опоры уже завершен, а сегодня не позднее 19:00 местного времени (10:00 мск) подача электроэнергии от Мутновской ГеоЭс будет полностью восстановлена.
"Дефицит мощностей был оперативно покрыт за счет дополнительных мощностей Камчатских ТЭЦ, поэтому перебоев с подачей электроэнергии не было", - отмечает пресс-служба.
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