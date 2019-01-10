Энергетики на Камчатке заменили опоры ЛЭП, снесенные лавиной

10.01.19 03:10

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Работы по восстановлению поврежденных лавиной накануне Нового года опор линии электропередачи (ЛЭП), связывающей Мутновскую геотермальную электростанцию (ГеоЭС) с центральным энергоузлом Камчатки, будут завершены в четверг, сообщает пресс-служба правительства края.

"Сошедшая 28 декабря лавина снесла две опоры ЛЭП, вызвав прекращение подачи электроэнергии. На месте ведутся работы по устранению аварии: подвезены материалы, установлен фундамент под опоры. Одна из них уже восстановлена, ведутся работы по установке второй", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, монтаж опоры уже завершен, а сегодня не позднее 19:00 местного времени (10:00 мск) подача электроэнергии от Мутновской ГеоЭс будет полностью восстановлена.

"Дефицит мощностей был оперативно покрыт за счет дополнительных мощностей Камчатских ТЭЦ, поэтому перебоев с подачей электроэнергии не было", - отмечает пресс-служба.