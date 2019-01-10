Жители новосибирского Искитима ощутили подземный толчок

10.01.19 06:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Семь звонков поступило от жителей города Искитим в Новосибирской области по поводу землетрясения, произошедшего вечером в среду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ощущалось населением на верхних этажах жилых девятиэтажных домов Искитима (поступило 7 звонков от жителей). Данное сейсмическое событие относится к разряду техногенных. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Эпицентр подземного толчка находился в 16 км северо-восточнее Искитима.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в 14:01 мск в среду, эпицентр имел координаты 54.69 градуса северной широты и 83.64 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре 5,3 балла по шкале MSK-64.