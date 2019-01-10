Тепло вернулось в дома Южно-Сахалинска после аварии на теплотрассе

10.01.19 06:17

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 января. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение и горячее водоснабжение восьми многоквартирных домов и детского сада в центральной части Южно-Сахалинска восстановлено вечером в среду, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Сахалинской коммунальной компании в четверг.

"Порыв теплотрассы устранен в среду. Подача тепла и горячей воды в дома и детский сад осуществляется в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, днем в среду из-за порыва теплотрассы без теплоснабжения и горячей воды остались 8 многоквартирных домов и детский сад.