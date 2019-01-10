Режим ЧС введен в одном из районов Хабаровского края после обвала скалы в реку Бурея

10.01.19 06:21

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где образовался затор из скального грунта в русле реки Бурея, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава района Алексей Маслов.

"Режим введен в целях предупреждения чрезвычайной ситуации в связи с поднятием уровня воды в районе поселка Чекунда. С начала января уровень воды в реке поднялся на 10 см. Страшно не насколько он поднялся, а насколько не опустился, как должно быть в это время года. В этот период он должен быть на 3,6 метра ниже. Резкого подъема зимой мы и не ожидаем", - сообщил А.Маслов.

Специалисты не исключают оптимистичный вариант естественной фильтрации в районе затора на реке Бурея, рассчитывая на то, что с приходом тепла вода пробьет себе дорогу. Грунт в зимних условиях не уплотнен, ученым предстоит оценить, насколько будут широкими ячейки у этого скального сита.

"Уровень воды в верхнем бьефе этой искусственной перемычки постепенно повышается. Грунт, который ее образовывает, не совсем промерз, поэтому есть надежда, что каким-то образом будет происходить естественная фильтрация и гидравлическая связь будет восстановлена", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. начальника отдел водного хозяйства отдела Амурского бассейнового водного управления Николай Ефимов.

В четверг к месту затора на реке Бурея выехала экспедиция, члены которой в течение недели будут изучать ситуацию на месте, в том числе дадут оценку рисков повторных обрушений скальных пород. На основе заключений уже будут приниматься дальнейшие решения.

"Оценивать оптимистичный и пессимистичный варианты, это все равно, что говорить, пуст наполовину стакан или полон. У меня, как у главы района, прежде всего, вызывают опасение три поселка, которые могут попасть в зону затопления. Это Чекунда, Эльга и Усть-Ургал. А также кладбище поселка Чекунда, которое расположено сейчас ниже уровня воды", - отметил А.Маслов.

Ближе всего к затору расположен поселок Чекунда, в котором проживает 118 человек. Кроме того, в зону возможного затопления попадает линия электропередачи, также в зоне риска участок Адникан - Дубликан железнодорожной ветки Чегдомын - Известковая.