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10.01.19 06:30

Подрядчик космодрома Восточный взят под стражу в Приамурье

© РИА Новости. Андрей Старостин
10 января. Interfax-Russia.ru - Глава компании "Лео Телеком", обвиняемый в мошенничестве почти на 26 млн рублей при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный (Амурская область), по решению Благовещенского городского суда заключен под стражу.

В материалах суда отмечается, что с ходатайством о заключении под стражу обвиняемого выступил старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области.

Генеральный директор АО "Лео Телеком" обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года он присвоил более 25,8 млн рублей, принадлежащих Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса).

Обвиняемый был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам.

"Доказательств, подтверждающих доводы, что им был приобретен обратный билет в Россию на январь 2019 года, суду не представлено", - отмечается в материалах суда.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, с учетом попытки выезда бывшего подрядчика космодрома Восточный за рубеж, суд посчитал, что тот может скрыться от следствия.

Кроме того, по оценке суда, обвиняемый, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по делу из числа сотрудников "Лео Телеком", а также уничтожить документы и предметы, "имеющие доказательственное значение для уголовного дела".

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