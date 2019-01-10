Шторм с высотой волн до 10 метров ожидается в море возле берегов Камчатки

10.01.19 07:21

© РИА Новости. Олег Смереченский

10 января. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение объявлено в Тихом океане и в Беринговом море возле Камчатки из-за сильного шторма с высотой волн до 10 м в связи с подходом циклона, сообщает в четверг пресс-служба главного управления МЧС по краю со ссылкой на Камчатский гидрометцентр.

"11 января 2019 года в акватории Тихого океана и в Беринговом море ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров", - говорится в сообщении.

Шторм сохранится до конца суток 13 января, отмечает пресс-служба.

Спасатели предупреждают, что опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые будут находиться в море и не укроются в бухтах. Сейчас проводится оповещение экипажей судов, находящихся в штормовых районах с рекомендациями укрыться от непогоды в безопасных местах.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуют "принять меры повышенной предосторожности".