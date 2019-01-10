Локоть примет участие в новых выборах мэра Новосибирска

10.01.19 07:41

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 января. Interfax-Russia.ru - Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет участвовать в выборах главы города, которые должны состояться осенью 2019 года, сообщает пресс-служба областной организации КПРФ со ссылкой на второго секретаря обкома Рената Сулейманова.

"Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаем, наверное, в первый раз. На сегодняшний день, Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. А оценку будут ставить наши избиратели - жители Новосибирска и оценку будут ставить не только Анатолию Локтю, но и партийной организации", - приводятся в публикации его слова.

Между тем, в конце прошлого года А.Локоть заявил журналистам, отвечая на вопрос о своем участии в выборах, что еще "думает над своим поведением".

Также А.Локоть заявлял, что в областной организации КПРФ может быть больше одной кандидатуры для выдвижения на выборах мэра и предлагал обсудить их с участием беспартийных.