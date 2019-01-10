Камчатский вулкан Шивелуч выбросил второй за день столб пепла

10.01.19 07:54

© РИА Новости. Александр Пирагис

10 января. Interfax-Russia.ru - На вулкане Шивелуч на Камчатке в четверг произошёл второй выброс столба пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

"Пепловый шлейф протянулся на 50 км на запад от Шивелуча", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шивелуч в четверг утром выбросил столб пепла на высоту до 5 км. Пепловый шлейф тогда распространился также в западном направлении от вулкана. На пути его распространения населённые пункты отсутствуют.

Отмечалось, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности для авиации. Это значит, что пепел вулкана угрожает низколетящим воздушным судам.