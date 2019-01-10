Пострадавшие от отравления угарным газом в отдаленной фактории на Ямале доставлены в больницу

10.01.19 08:57

© РИА Новости. Владимир Смирнов

10 января. Interfax-Russia.ru - Вертолет санитарной авиации доставил в Салехард пострадавших от отравления угарным газом в фактории Яптик-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"От отравления угарным газом скончался один человек, еще двоим требуется медицинская помощь. В настоящее время двое пострадавших мужчин доставлены вертолетом санавиации в медицинское учреждение Салехарда", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Информация о происшествии поступила участковому уполномоченному в селе Мыс Каменный по спутниковой связи в среду. Было известно, что люди отравились угарным газом во время обогрева дизельным генератором. В тот же день за пострадавшими вылетел вертолет.

Фактория Яптик-Сале расположена в 120 км от села Мыс Каменный и в 500 км от райцентра Ямальского района.