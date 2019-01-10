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10.01.19 08:57
Пострадавшие от отравления угарным газом в отдаленной фактории на Ямале доставлены в больницу
"От отравления угарным газом скончался один человек, еще двоим требуется медицинская помощь. В настоящее время двое пострадавших мужчин доставлены вертолетом санавиации в медицинское учреждение Салехарда", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. Информация о происшествии поступила участковому уполномоченному в селе Мыс Каменный по спутниковой связи в среду. Было известно, что люди отравились угарным газом во время обогрева дизельным генератором. В тот же день за пострадавшими вылетел вертолет.
Фактория Яптик-Сале расположена в 120 км от села Мыс Каменный и в 500 км от райцентра Ямальского района.
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