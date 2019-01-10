Российский военный спутник "Космос-2430" был планово сведен с орбиты 5 января

10.01.19 09:16

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 января. Interfax-Russia.ru - российский космический аппарат военного назначения "Космос-2430" планово сведен с орбиты 5 января в 9.48 мск, сообщает в четверг командование Воздушно-космических сил РФ.

"Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", - говорится в сообщении.

По данным ВКС, космический аппарат был запущен в 2007 году с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Молния-М", а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

Ранее американский специализированный сайт, пользующийся данными Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), сообщил, что российский спутник "Космос-2430", отработавший свой ресурс в составе космического сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, сошел с орбиты.

По данным NORAD, его несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки могли достичь поверхности Земли в южной части Тихого океана 5 января.