Сильные морозы стали причиной отмены школьных занятий в ряде городов Урала

10.01.19 09:23

© РИА Новости. Алексей Владыкин

10 января. Interfax-Russia.ru - В нескольких городах Уральского федерального округа в четверг из-за низкой температуры воздуха частично отменены занятия в школах.

Так, 10 января не учатся ученики начальных классов в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских администрациях.

В этих городах утром в четверг температура воздуха опустилась до минус 25-28 градусов.

Кроме того, не посещать занятия из-за 32-градусного мороза рекомендовано ученикам с первого по пятый классы в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщили агентству в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

Ранее сообщалось, что в конце декабря аномальные морозы стали причиной частичной или полной отмены занятий в городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также в Кургане.