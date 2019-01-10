Самолет экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за недомогания пассажира

10.01.19 09:34

© РИА Новости. Максим Блинов

10 января. Interfax-Russia.ru - Самолет, совершавший рейс из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщается в группе городских властей "Официальный Нижневартовск" в социальной сети "ВКонтакте".

"На взлетно-посадочной полосе самолет встречали врачи городского авиапредприятия. Они поднялись на борт Airbus A320 и, обследовав пассажира, выяснили, что у него повысилось давление. Мужчина принял решение продолжить свое путешествие", - сообщает группа со ссылкой на единую диспетчерскую службу муниципалитета Нижневартовска.

Согласно данным табло аэропорта "Шереметьево", рейс Красноярск-Москва совершил посадку в 00:05 по московскому времени. Задержка составила 1 час 25 минут.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" агентству "Интерфакс-Урал" подтвердили факт незапланированной посадки.

"Рейс SU1487, следовавший по маршруту Красноярск - Шереметьево, совершил посадку в аэропорту Нижневартовска из-за ухудшения состояния здоровья пассажира", - отметили в пресс-службе.