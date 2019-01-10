Крупный пожар на заводе в Оренбуржье полностью ликвидирован - МЧС

10.01.19 09:45

© РИА Новости. МЧС РФ

10 января. Interfax-Russia.ru - Пожарные подразделения в ночь на четверг полностью ликвидировали крупное возгорание на заводе цинкования под Оренбургом, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

"В 02.58 полная ликвидация", - говорится в сообщении.

Для замеров уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ работает лаборатория Роспотребнадзора.

"Превышения ПДК не зафиксировано", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался вечером в среду. В 21:10 по местному времени была объявлена локализация пожара на площади 7 тыс. кв. м, в 22:40 ликвидировано открытое горение.

По оперативной информации погибших, пострадавших нет. Весь персонал эвакуирован. Угрозы окружающей среде нет.

Завод расположен на расстоянии 13 км от населенных пунктов.

На сайте правительства Оренбургской области сообщается, что предприятие входит в холдинг "Уралэлектрострой". Завод открылся в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2014 году, является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России и оснащен современной автоматической линией фирмы INGENIA производственной мощностью до 80 тыс. тонн в год.